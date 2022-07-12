حصاد أداء المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٢

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 01:25 مساءً - - زيادة عدد الأبحاث المنشورة دوليًا إلى 718 بحثًا خلال عام 2022

- زيادة عدد براءات الاختراع إلى ٧ براءات

- زيادة المشروعات البحثية لصالح مؤسسات الدولة

- تقدم ملحوظ فى مؤشرات SCImago لعام 2022.. الحصول على المركز 57 عالميًا والأول على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال علوم البحار

حظى قطاع المعاهد والمراكز والهيئات البحثية بتطورات كبيرة خلال عام 2022، حيث قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجهود كبيرة لإبراز التطورات والجهود التى قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى توظيف البحث العلمى لخدمة الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمى بالصناعة، ودعم الباحثين والمبتكرين.

وفى هذا الصدد، تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول حصاد أداء المعهد خلال العام المالي 2021/2022.

وأشار التقرير بأن المعهد شهد تقدمًا ملحوظًا في الأداء البحثي خلال عام 2022، حيث وصل إجمالي عدد الأبحاث المنشورة إلى 718 بحثًا، كما شهد عام 2022 زيادة عدد براءات الاختراع بالمعهد لتصل إلى ٧ براءات اختراع.

ولفت التقرير إلى أهم المشروعات البحثية بالمعهد الممولة من جهات خارجية، ومنها: مشروع ممول من هيئة المعونة الأمريكية بعنوان "تحسين مخزون وإنتاج زريعة البوري الرمادي - خيار مستدام"، ومشروع ممول من برنامج بريما بعنوان "من أجل تعميم الزراعات المحمية: إحكام الحلقة حول الصوب الزراعية فى البحر المتوسط".

وأبرز التقرير أهم المشروعات المحلية بالمعهد، ومنها: مشروع هجرة الكائنات البحرية بين البحر المتوسط والبحر الأحمر الممول من هيئة قناة السويس، الرصد البيئي لنوعية المياه والرواسب وحركة الكائنات البحرية بقناة السويس وبحيراتها ونقاط اتصالها مع خليج السويس والبحر المتوسط "المرحلة التانية"، دراسة تقييم الأثر البيئى لمشروع التطوير الجديد للمجرى الملاحى لقناة السويس الممول من هيئة قناة السويس، مشروع الرصد البيئي للبحيرات المصرية، مشروع إنشاء بنك للمحافظة على الأصول الوراثية لأسماك البلطي النيلي في البحيرات المصرية الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2022-2025)، مشروع التحسين الوراثي لأسماك البلطي النيلي الممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2020-2022)، المشاركة بدراسات تقييم الأثر البيئي للمنشآت السياحية والصناعية، البرنامج القومي للرصد البيئي بالبحر الأحمر، الرصد البيئي لموانئ البحر الأحمر، استحداث طرق جديدة غير تقليدية لاستخدام الهائمات ومُستخلصاتها كمصادر طبيعية بديلة للبروتين والمحسنات الطبية ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF.

وأوضح التقرير تقدم المعهد فى جميع مؤشرات تصنيف SCImago لعام 2022، حيث حصل المعهد في مجال علوم البحار على المركز 57 عالميًا من بين 743 جامعة ومعهدًا بحثيًّا ومؤسسة دولية، وعلى الترتيب الأول على مستوى الشرق الأوسط من بين 25 معهدًا وجامعة عربية، كما حقق المعهد المركز الأول إفريقيًّا من بين 11 متقدمًا، كما تقدم المعهد فى مؤشر الأداء البحثى على المستوى الدولى، حيث حقق هذا العام المركز 370 مقارنة بالعام الماضى 398 فى تصنيف SCImago لعام 2021.

وصرح د. عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن النشر العلمي الدولي المُتزايد لمعهد علوم البحار، والمشروعات البحثية الكبيرة التي قام بها المعهد لصالح مؤسسات الدولة، تؤكد على سياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، مؤكدًا أنها تعمل في تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.