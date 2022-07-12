توافد الآلاف على شواطئ الإسكندرية للاحتفال بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - وتوافد المواطنون والأطفال على الحدائق والمتنزهات ودور العرض السينمائى وحديقة الحيوان، للاستمتاع ومشاهدة الحيوانات.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المصطافين ورواد شواطئ قطاع العجمى وأبو تلات وسيدى كرير، بتوخى الحيطة والحذر وعدم التوغل داخل مياه البحر والالتزام بالسباحة فى المناطق الآمنة، كما طالبت جميع المواطنين من مغبة نزول البحر قبل شروق الشمس وبعد الغروب لانعدام الرؤية وعدم تواجد فرق الإنقاذ، مما يشكل خطرا كبيرا يهدد حياتهم.

وأوضحت أن شاطئ النخيل مغلق تماما بقرار من النيابة العامة ويحظر نزول البحر فى هذه المنطقة.

بدورها، أكدت محافظة الإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق والأحياء والاستعداد لتلقى البلاغات وسرعة حلها ورفع كفاءة الخدمات وإزالة ورفع المخلفات حتى تصبح الإسكندرية فى أبهى وأجمل صورها ومظهرها.