بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من منى

جدة - نرمين السيد - وقام مشرفو البعثة بإعادة الحجاج إلى فنادقهم بمكة المكرمة على أفواج متعددة، استعدادا لأداء طواف الوداع والعودة إلى أرض الوطن.
وفى السياق ذاته، رفعت بعثة حج القرعة استعداداتها بمطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، استعدادا لبدء الجسر الجوى بين السعودية ومصر لإعادة ضيوف الرحمن، اعتبارا من يوم الخميس المقبل.
وكانت بعثة حج القرعة انتهت أمس الثلاثاء، من تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، عقب انتهائهم من رمى الجمرات، وذلك عقب المرور على الحجاج بمخيماتهم بمشعر منى، ومعرفة من يريد التعجل فى رمى الجمرات، وإعداد كشوف بأسمائهم لتفويجهم.
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