علوم البحار: تسجيل 7 براءات اختراع خلال عام 2022

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، الدكتور عمرو زكريا حمودة، إن المعهد شهد تقدما ملحوظًا فى الأداء البحثى العام الحالى حيث زادت براءات الاختراع بالمعهد لتصل إلى 7 براءات اختراع كما وصل إجمالى عدد الأبحاث المنشورة إلى 718 بحثا.





وأشار، فى التقرير الذى رفعه لوزير التعليم العالى والبحث العلمى حول حصاد أداء المعهد خلال العام المالى 2021/2022، إلى أهم المشروعات البحثية بالمعهد الممولة من جهات خارجية، ومنها مشروع ممول من هيئة المعونة الأمريكية بعنوان "تحسين مخزون وإنتاج زريعة البورى الرمادى - خيار مستدام"، ومشروع ممول من برنامج بريما بعنوان "من أجل تعميم الزراعات المحمية: إحكام الحلقة حول الصوب الزراعية فى البحر المتوسط".

وكشف الدكتور عمرو زكريا عن أهم المشروعات المحلية بالمعهد، ومنها مشروع هجرة الكائنات البحرية بين البحرين المتوسط والأحمر الممول من هيئة قناة السويس، الرصد البيئى لنوعية المياه والرواسب وحركة الكائنات البحرية بقناة السويس وبحيراتها ونقاط اتصالها مع خليج السويس والبحر المتوسط "المرحلة التانية"، دراسة تقييم الأثر البيئى لمشروع التطوير الجديد للمجرى الملاحى لقناة السويس الممول من هيئة قناة السويس.

ولفت رئيس المعهد إلى مشروع الرصد البيئى للبحيرات المصرية، ومشروع إنشاء بنك للمحافظة على الأصول الوراثية لأسماك البلطى النيلى فى البحيرات المصرية الممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (2022-2025)، ومشروع التحسين الوراثى لأسماك البلطى النيلى الممول كذلك من الأكاديمية (2020-2022).

وأوضح أن المعهد يشارك فى دراسات تقييم الأثر البيئى للمنشآت السياحية والصناعية، البرنامج القومى للرصد البيئى بالبحر الأحمر، الرصد البيئى لموانئ البحر الأحمر، استحداث طرق جديدة غير تقليدية لاستخدام الهائمات البحرية ومُستخلصاتها كمصادر طبيعية بديلة للبروتين والمحسنات الطبية ممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF.

وأكد تقدم المعهد فى جميع مؤشرات تصنيف SCImago لعام 2022، حيث حصل فى مجال علوم البحار على المركز 57 عالميًا من بين 743 جامعة ومعهدًا بحثيًّا ومؤسسة دولية، وعلى الترتيب الأول على مستوى الشرق الأوسط من بين 25 معهدًا وجامعة عربية، كما حقق المعهد المركز الأول إفريقيًّا من بين 11 متقدمًا، كما تقدم فى مؤشر الأداء البحثى على المستوى الدولى، حيث حقق هذا العام المركز 370 مقارنة بالعام الماضى 398 فى تصنيف SCImago لعام 2021.

من جهته، قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن النشر العلمى الدولى المُتزايد لمعهد علوم البحار، والمشروعات البحثية الكبيرة التى قام بها المعهد لصالح مؤسسات الدولة، يؤكد على سياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات، مشيرا إلى أنها تعمل فى تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية فى الدولة.