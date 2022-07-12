فتح ميناء الصيد ببرج البرلس بكامل طاقته عقب إجازة العيد

جدة - نرمين السيد - قررت إدارة ميناء الصيد البحرى فى برج البرلس، فتح وتشغيل ميناء الصيد بكامل طاقته والتصريح لجميع مراكب الصيد الآلية بجميع أحجامها النزول إلى البحر؛ لممارسة مهنة الصيد، عقب إجازة عيد الأضحى.





ووجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين- فى بيان، اليوم الثلاثاء- إدارة الميناء بالتيسير على أصحاب المراكب والصيادين بمنح التصاريح لهم دون تعقيد أو تأخير فى حدود التعليمات، مشيرا إلى إبحار أكثر من 200 مركب صيد آلى بمختلف الأحجام إلى مياه البحر المتوسط، وعليها ما يقارب من 2500 صياد.

وناشد محافظ كفر الشيخ، أصحاب المراكب والصيادين الالتزام بكل التعليمات الصادرة إليهم من إدارة الميناء؛ للحفاظ عليهم وعلى مراكبهم.