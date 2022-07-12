«بحوث الإلكترونيات» يستضيف المؤتمر القومى لعلم الراديو نوفمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع المعهد عقد اتفاق مع اللجنة الوطنية لعلم الراديو برئاسة الدكتور سعيد الخامى، ممثلا عن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بحضور كوكبة من الأساتذة أعضاء اللجنة الوطنية لعلم الراديو، وأعضاء اللجنة المحلية المنظمة للمؤتمر القومى لعلم الراديو 2022 فى نسخته 39.





ويستضيف معهد بحوث الإلكترونيات والمدينة العلمية التابعة له، المؤتمر خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2022 بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.

وفى هذا الصدد، أشار التقرير إلى أن الدعوة مفتوحة لجميع الباحثين فى مجالات علم الراديو؛ للمشاركة بأبحاثهم فى هذا الحدث العلمى الهام من خلال موقع المؤتمر على الرابط التالى: nrsc2022.eri.sci.eg

مع العلم أن استقبال المقالات مفتوح حتى 29-7-2022.

جدير بالذكر، أن المؤتمر يشمل عدة محاور منها: علم قياس الكهرومغناطيسية، المجالات والموجات الكهرومغناطيسية، أنظمة الاتصالات اللاسلكية ومعالجة الإشارات، بيئة الإلكترونيات والضوئيات، الضوضاء والتداخل الكهرومغناطيسى، انتشار الموجات والاستشعار عن بعد، انتشار الموجات الراديوية فى الغلاف الأيونى، الموجات فى البلازما، علم الفلك الراديوى، الكهرومغناطيسية فى علم الأحياء والطب.

وأشادت اللجنة خلال تفقدها لأقسام ومعامل المعهد، برعاية واستضافة المعهد لهذا المؤتمر الهام، لما يحتويه المعهد من بنية تحتية وتجهيزات ومعامل على أحدث مستوى، وهو ما سيعود بالنفع والاستفادة على المشاركين بالمؤتمر، فضلا عن التعاون المثمر بين أسرة البحث العلمى والمجتمع المدنى فى مجال علم الراديو ومجالات المعهد المتعددة.