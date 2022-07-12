القوى العاملة: تعيين 568 شابا بالأقصر منهم 5 قادرون باختلاف

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 568 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بالأقصر، منهم 5 قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1757 شابا، كما تم استخراج 667 شهادة قياس مستوى المهارة، و672 رخصة مزاولة الحرفة.





وأوضح سعفان - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، صرفت منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا منها 6 منح مواليد بـ12 ألف جنيه، و5 منح زواج بإجمالى 15 ألف جنيه، من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

من جانبه أوضح مدير المديرية عبده هاشم، إنجازات المديرية - فى تقريره للوزير- ففى مجال التفتيش العمالى ورعاية القوى العاملة فتشت المديرية على 300 منشأة دورى وحملات، وأسفر ذلك عن تحرير 14 محضرا للمنشآت المخالفة وبحث 8 شكاوى.

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت المديرية على 277 منشأة، وعمل 5 حملات نوعية، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضرا، كما تلقت المديرية 50 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها وديا، وإحالة 19 شكوى منها إلى القضاء، و16 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 180 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.