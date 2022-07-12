انت الان تتابع خبر عاجل – الاسكان تعلن الموعد النهائي لمهلة الشركات لاستكمال تنفيذ المشروعات بدون غرمات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس عاصم الجزار، آخر موعد المهلة التي تم منحها للشركات لتنفيذ المشروعات سواء كانت سكانية أو تجارية أو صناعية في المدن الجديدة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية بدون فرض أي غرامات تأخير.

وأوضحت وزارة الاسكان أن المهلة سوف تنتهي بعد ستة أشهر كاملة، وذللك تنفيذاً للقرار الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجلسته رقم 186)بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشارت الوزراة، أن هذا القرار يأتي ضمن توجيهات الرئيس عيد الفتاح السيسي لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم منذ بداية حرب روسيا على اوكرانيا.