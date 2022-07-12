الهجرة: مبادرة «أولادنا نجوم بالخارج» تظهر موهوبينا فى مختلف المجالات

جدة - نرمين السيد - وأضافت الوزيرة - خلال تهنئة اللاعب المصرى الشاب إبراهيم رستم قائد نادى "ڤيرجينيا رِڤوليوشن" الأمريكى، لانضمامه لمعسكر المنتخب الوطنى للناشئين مواليد 2006 - أن المبادرة تهدف إلى إبراز النماذج الناجحة من أبنائنا المصريين الذين يرفعون اسم مصر عاليا بالخارج.

وهنأت الوزيرة الشاب المصرى فى إطار دعم المواهب المصرية بالخارج ضمن مبادرة "أولادنا نجوم بالخارج"، لانضمامه لمعسكر المنتخب الوطنى للناشئين مواليد 2006 ضمن عدد من مواهب مصر الشابة، وضمن إعداد جيل جديد من شباب الرياضيين المصريين، وتدعيم منتخبنا الوطنى بالكوادر.

وأشادت مكرم بنجاحات اللاعب الصاعد بالولايات المتحدة الأمريكية، أحد أبرز أبناء مبادرات وزارة الهجرة "اتكلم عربى" و"أطفالنا نجوم بالخارج"، مضيفة أن اللاعب إبراهيم رستم، شارك فى عدد من معسكرات "اتكلم عربى" التى نظمتها وزارة الهجرة، ومؤخرا انضم لمعسكر المنتخب الوطنى للناشئين مواليد 2006، حيث حصل على درع اللاعب الأكثر تأثيرا، "Most Valuable Player"، هذا الموسم من مدرسته الثانوية تقديرا لمهاراته الفنية والقيادية فى كرة القدم والتى أتاحت له قيادة فريقه خلال الأربع سنوات الماضية.

فى السياق ذاته، أوضح اللاعب الصاعد إبراهيم رستم، أن تلك المبادرات تشكل قناة مهمة لربطه والشباب المصرى فى الخارج ببلدهم مصر وأنه حريص على المشاركة فى المبادرات التى تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية، للتواصل الشباب المصرى فى الخارج وإطلاعهم على التطور الذى تشهده مصر فى كافة المجالات ومنها المجالات الرياضية.

وقال رستم إن الرياضة مظلة مهمة لربط الشباب المصرى فى الخارج بوطنهم، وأن وزارة الهجرة تقوم بجهد كبير فى هذا المجال، ما أتاح له فرصة اختياره من القائمين عن الرياضة، واستدعاء الجهاز الفنى بقيادة محمد وهبة - المدير الفنى لمنتخب الشباب له.

وأضاف رستم إن أمنيته أن يمثل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا فى صفحته على وسائل التواصل الاجتماعى أنه يتشرف بالانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى للناشئين مواليد 2006 وسيبذل كل الجهد لتمثيل بلده مصر.

وتابع رستم أن كرة القدم تمثل أهم شئ فى حياته، كونها إحدى آليات توحيد الشعوب مشيرا لفخره لتميز مصر فى العديد من المحافل الرياضية مؤخرا بما فى ذلك كأس الأمم الإفريقية ودورة ألعاب البحر المتوسط، وغيرها من المنافسات.

ويلعب إبراهيم رستم - صاحب الـ16 عامًا- خط نصف مهاجم ويمارس اللاعب كرة القدم فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 11 سنة قضى منهم 4 سنوات لاعبا محترفا بنادى ڤيرجينيا رِڤوليوشن – والذى كان فرعا لأكاديمية "بايرن ميونخ" الألمانية فى المنطقة الشرقية بالولايات المتحدة وانفصل بعد الاستحواذ عليها - حتى أصبح قائدًا للفريق تحت 16 عاما- ويشارك النادى فى دورى العاصمة الأمريكى وحل فى المركز الثالث هذا الموسم وتأهل الفريق لدورى الولايات الشرقية للعام القادم.