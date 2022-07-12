الرئيس السيسى يهنئ جمهورية ساو تومى وبرينسيب الديمقراطية بذكرى الاستقلال

جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ساو تومى وبرينسيب الديمقراطية الرئيس كارلوس فيلانوفا، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.





جمهورية ساو تومى وبرينسيب الديمقراطية، هى دولة جزرية فى خليج غينيا على الساحل الغربى الاستوائى من منطقة وسط إفريقيا. مرت البلاد بأدوار من الاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار الاقتصادى خلال القرن التاسع عشر والعشرين وتوجت بنيل البلاد لاستقلالها عام 1975.

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