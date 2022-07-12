زيارة تفقدية لعدد من منشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد لمتابعة سير العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 11:22 صباحاً - بناءً على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالمتابعة الميدانية لسير العمل وفق خطة هيئة الرعاية الصحية للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك بمحافظات التأمين الصحي الشامل ..

زيارة تفقدية للدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، لمستشفيي "الزهور" و "30 يونيو" التابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة سير العمل بأقسامهما المختلفة على أرض الواقع، خلال فترة إجازة العيد.

شملت الزيارة، تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والأشعة والرعاية المركزة والحضانات ، وكذلك الأقسام الداخلية بالمستشفيات، وتم استطلاع آراء المرضى عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات، كما تم الوقوف على درجة الاستعدادات بهما، والمستمرة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك .

وخلال الزيارة، تم مراجعة مخزون المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته، وتم التأكد من تكثيف تواجد الفرق الطبية خاصة بأقسام وعيادات الطوارئ بالمستشفى.

كما تم الاطمئنان على دعم مستشفيات الهيئة بفرق الانتشار الطبي السريع للتدخل للدعم الطارئ عند وقوع أي حادثة أو أزمة كبرى، كما تم للاطمئنان على خطة الإحالة بين المحافظات في حالة الاحتياج لدعم لوجيستي أو دعم طبي من محافظة لمحافظة أخرى ضمن محافظات التأمين الصحي الشامل.