محافظ شمال سيناء: غرف العمليات لم تتلق أية شكاوى خلال العيد

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، بضرورة تلبية احتياجات المواطنين والحرص على توفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، علاوة على قيام مجالس المدن بالتعاون مع شركات النظافة بسرعة رفع مخلفات الذبائح من الشوارع وتحرير محاضر للمخالفين.





وأكد شوشة - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أن غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية فى مجلس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أى إخطارات أو شكاوى خلال فترة العيد، مشيرا إلى استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية. وأشار المحافظ إلى استمرار فتح المجازر لذبح الأضاحى طوال أيام العيد مجانا، تيسيرا على المواطنين. من جهتها، أشارت الدكتورة عبير حجاب مدير عام الطب البيطرى فى شمال سيناء إلى وجود طبيب بيطرى للإشراف على عملية الذبح، والكشف على الأضاحى، وكذا توفير احتياجات المجازر على مستوى المحافظة من أدوات النظافة وتوفير وتأمين الأختام.

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