تحرير 84 محضرا فى مجال المخابز والأسواق بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خصوصا فى الأسواق ومحلات بيع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.





وأوضح محافظ الدقهلية، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق أسفرت عن تحرير 84 محضرا فى مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.

ووجه مختار، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت المرور على الأسواق والمخابز والمحلات بمراكز ومدن المطرية والسنبلاوين وميت غمر ومنية النصر وتمى الأمديد والمنصورة، وأن المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 23 محضر نقص وزن و19 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ومحضر عدم إعطاء بون للمواطنين و15 محضر توقف عن الإنتاج و7 محاضر تصرف فى دقيق مدعم ومحضر عدم نظافة أدوات العجين و4 محاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحضر تجميع خبز ومحضر عدم وجود ميزان حساس و8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و2 محضر عدم حمل شهادة صحية و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على 37 شيكارة دقيق مدعم و2100 رغيف خبز مدعم.

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لجميع أشكال الغش التجارى.