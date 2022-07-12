استمرار توافد الزوار بشكل كثيف على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للإحتفال بعيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 10:25 صباحاً - - إقبال كبير على زيارة المركز الثقافي الافريقي بأسوان والنصب التذكارى ونقطة المشاهدة بالسد العالى

إحتفالاً بعيد الأضحى المبارك .. إستمرت حدائق الرى بالقناطر الخيرية فى إستقبال أعداد كثيفة من الزوار للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة ، حيث تفتح الحدائق أبوابها أمام الزوار إعتباراً من الساعة السابعة صباحاً.

وفى محافظة أسوان .. إستقبل المركز الثقافى الإفريقى الزائرين للإحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به ، للإستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية وأسماك نهر النيل وعروس النيل.

كما شهد النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى إقبالاً كبيرا من المصريين والأجانب.

وكان السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري قد أصدر توجيهاته برفع حاله الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق ، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق ، وتجهيز الجراجات إستعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وكل عام ومصر والمصريين بكل خير.