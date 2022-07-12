من شرايين التنمية في صعيد مصر.. محور ديروط الحر بمحافظة اسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 10:25 صباحاً - 1 يبلغ طوله 45 كم ، وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى بطول 15 كم وعرض 21 م وتكلفة 1.917 مليار جنيه بعدد 2 حارة / اتجاه ويشمل عدد 13عمل صناعي ( 10 كوبري – 3 نفق )

2. المحور تم افتتاحه رسميا ديسمبر الماضي

3. المحور يساهم فى ربط مناطق المحاجر والمناطق الصناعية وطريق الصعيد الصحراوى الشرقى شرق النيل بمناطق التنمية الزراعية وطريق الصعيد الصحراوى الغربى غرب النيل مرورا ًبالطرق الزراعى والمناطق السكنية والمناطق الزراعية بمركز ديروط فى وادى النيل.