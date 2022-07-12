وزير القوى العاملة: تعيين 568 شاباً منهم 5 قادرون باختلاف في الأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 10:25 صباحاً - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 568 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 5 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 1757 شاباً، كما تم استخراج 667 شهادة قياس مستوى المهارة، و672 رخصة مزاولة الحرفة.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، منها 6 منح مواليد بـ 12 ألف جنيه، و5 منح زواج بإجمالى 15 ألف جنيه، من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي، مشيراً إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة، قامت المديرية بالتفتيش على 300 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 14 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث 8 شكاوى.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 277 منشأة، وعمل 5 حملات نوعية، وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضراً، كما تلقت المديرية 50 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها ودياً، وإحالة 19 شكوى منها إلى القضاء، و16 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 180 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.