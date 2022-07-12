التضامن تنتهى من ذبح وتوزيع 315 أضحية فى 28 قرية بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وتم توزيع اللحوم فى 28 قرية ضمن القرى الأولى الرعاية، بتوجيهات من جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع، وتم الانتهاء من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم فى 28 قرية وهى قرى أبوعوض والنمر الشرقية وشمس الدين بمركز سيدى سالم، وقرى إسحاقة وكفر دفرية وعزبه لين والقنطرة وسليط وكفر المنشى وحليس بمركز كفر الشيخ، وقرى الحوة وعزبة فريد على وأبو دشيش وحر رخا والكوم الطويل مركز بيلا، وقرى التوايجة وأبو مريكب والعجوزين والشون مركز دسوق، والغنيمى بمركز قلين، وقرى منشية الزعفران وتفتيش أبوسكين والخاشعة بمركز الحامول، وقرى العظمة والسعادة وخليج بحرى بمركز مطوبس، والضوافرة بمركز بلطيم، وسنديون بمركز فوة.

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