الصحة: تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات الساحلية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك ضمن خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك بناء على توجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم باعمال وزير الصحة والسكان بتشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حرصا على صحة وسلامة المرضى.

وأشار الدكتور هشام زكى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، إلى أنه تم المرور على 3 مستشفيات خاصة، ومركز كلى، ومعمل تحاليل، ومركز للأشعة، بمحافظة مطروح والطريق الساحلى، بالتزامن مع زيادة أعداد المترديين على المناطق الساحلية خلال فصل الصيف، وتم رصد عددا من المخالفات تضمنت عدم تطبيق معايير وسياسات مكافحة العدوى، فضلا عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر بإحدى المستشفيات، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى تم رصدها.

وأضاف زكى، أنه تم إنذار المنشآت بالمخالفات التى تم رصدها لتلافيها فى اسرع وقت منعا للإغلاق، مؤكدا استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية حرصا على صحة وسلامة المرضى.