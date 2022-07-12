توافد على الحدائق بالقناطر الخيرية للاحتفال بعيد الأضحى (صور)

جدة - نرمين السيد - استمرت حدائق الرى بالقناطر الخيرية، فى استقبال أعداد كثيفة من الزوار للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث تفتح الحدائق أبوابها أمام الزوار اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا.





وفى محافظة أسوان، استقبل المركز الثقافى الإفريقى الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به، للاستمتاع بالمناظر الخلابة ومعرفة المعلومات الثقافية والتاريخية ومشاهدة تراث دول حوض النيل ومقتنيات الدول الإفريقية وأسماك نهر النيل وعروس النيل. كما شهد النصب التذكارى لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى، إقبالاً كبيرًا من المصريين والأجانب. وكان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أصدر توجيهاته برفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بالحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

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