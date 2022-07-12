الصحة: تكثف حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات الساحلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 يوليو 2022 09:28 صباحاً - صرح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة قامت بتكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظات الساحلية، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الاضحي المبارك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة والسكان بتشديد الرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأشار الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة إلي انه تم المرور على ٣ مستشفيات خاصة، ومركز كلى، ومعمل تحاليل، ومركز للأشعة، بمحافظة مطروح والطريق الساحلي، بالتزامن مع زيادة أعداد المترديين على المناطق الساحلية خلال فصل الصيف، حيث تم رصد عددًا من المخالفات تضمنت عدم تطبيق معايير وسياسات مكافحة العدوى، فضلًا عن ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر بإحدى المستشفيات، لافتًا إلي اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى تم رصدها.

وأضاف«زكي» انه تم انذار المنشآت بالمخالفات التى تم رصدها لتلافيها فى اسرع وقت منعًا للإغلاق، مؤكدًا استمرار حملات المرور الرقابية على جميع المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للتأكد من مطابقتها والعاملين بها للاشتراطات الصحية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية حرصاً على صحة وسلامة المرضى.