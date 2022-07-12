انخفاض معدل التضخم بمصر لأول مرة منذ 6 أشهر يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وتابعت الصحف أيضا تأدية المسلمين لشعائر الحج، حيث يغادر اليوم جميع الحجاج المشاعر المقدسة فى مشعر منى، بعد انتهاء مناسك الحج فى ثالث أيام التشريق بعد الانتهاء من رمى الجمرات الثلاث، كما واصلت الصحف رصد مظاهر احتفال المصريين بعيد الأضحى المبارك.

وأفردت صحف القاهرة صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل إعلان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن انخفاض معدل التضخم العام للبلاد للمرة الأولى منذ 6 أشهر على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أنه فى الوقت الذى تلقى فيه الأزمة بظلالها على الاقتصاد العالمى، سارعت الدولة لوضع الخطوات العملية التى تمكنها من تجنب الآثار السلبية للأزمة والتحديات التى ترتبت عليها، وفى مقدمتها الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلاً عن المحافظة على مستويات الإنتاج من خلال الاستمرار والتوسع فى المشروعات التنموية فى القطاعات كافة، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص، وذلك فى إطار المساعى لدعم استقرار الاقتصاد والحفاظ على معدلات النمو والمساهمة فى خفض معدلات التضخم.

ونقلت صحيفة (الأخبار) عن التقرير الصادر عن المركز إشارته إلى أن تراجع أسعار الفاكهة والخضراوات، دفع معدل التضخم العام للتراجع خلال يونيو الماضى.

وفى السياق، نسبت صحيفة (الأهرام) تأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، يتم دعم جهود التحول إلى "مصر الرقمية"، رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما تُمثله من ضغوط على الموازنة العامة؛ بما يُسهم فى تخريج جيل من الشباب المبتكرين والقادرين على تشغيل وإدارة النظم الإلكترونية فى مختلف القطاعات، على نحو يؤهلهم لقيادة قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة فى جمهورية "العلم والعمل".

وأضافت الصحيفة أن الوزير قال "ماضون فى إنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات المقبلة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التى تقود الدولة لنهضة علمية حقيقية ترتكز على برامج وتخصصات متطورة مع المتغيرات التكنولوجية، خاصة التخصصات الجديدة التى يحتاجها سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعى، موضحًا أنه تم تخصيص 6.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لإنشاء 24 جامعة أهلية، و3 مليارات جنيه لأربع جامعات أهلية (الجلالة، والملك سلمان الدولية، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة)، و442 مليون جنيه لاستكمال إنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية، كما تم تخصيص 5.4 مليار جنيه لمشروعات التحول الرقمى وتنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات، و625 مليون جنيه للأمن السيبرانى.

وتابعت الصحف تأدية المسلمين لشعائر الحج، حيث يغادر اليوم جميع الحجاج المشاعر المقدسة فى مشعر منى، بعد انتهاء مناسك الحج فى ثالث أيام التشريق بعد الانتهاء من رمى الجمرات الثلاث.

وذكرت صحيفة (الأخبار) أن عددا من الحجاج يبدأون فى أداء طواف الوداع ومن بعدها رحلات العودة إلى بلدانهم وبعضهم يتوجه إلى المدينة المنورة للسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة فى الروضة الشريفة والمسجد النبوى.

وأشارت إلى أن حجاج بيت الله الحرام رموا أمس - فى اليوم الثانى من أيام التشريق - الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وبعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعا لقول الحق تبارك وتعالى، "واذكروا الله فى أيام معدودات فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن أتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون".

وأضافت الصحيفة أن حركة الحجاج نحو منشأة الجمرات اتسمت بسهولة فى مساراتهم فى الذهاب للرمى أو العودة إلى أماكن مساكنهم فى مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.

وفى سياق احتفالات المصريين بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، نشرت صحيفة (الأهرام) تقريرا ذكرت فيه أن الإسكندرية عادت قبلة للمصطافين فى ثالث أيام العيد، حيث رفعت شواطئ عروس البحر المتوسط لافتة "كامل العدد" فى ظل رحلات اليوم الواحد القادمة من المحافظات التى غزت الإسكندرية من الساعات الأولى ليوم أمس رغم التحذيرات من ارتفاع الأمواج، ورفعت إدارات الشواطئ الرايات الصفراء فى ظل سرعة الرياح وسقوط أمطار خفيفة فجر أمس، وشهدت حديقة الحيوان بمنطقة سموحة إقبالًا شديدًا خلال أيام العيد.

وقالت الصحيفة إن السكرتير العام بالمحافظة خالد جمعة، قام بجولة تفقدية على الشواطئ بنطاق المنتزه لمتابعة الخدمات المقدمة لمواطنى وزائرى الإسكندرية.

وفى الجيزة، لفتت الصحفية إلى أن حديقة الحيوان شهدت زحاما شديدًا فى ثالث أيام العيد، حيث استقبلت أعدادًا كبيرة من المواطنين، وأوضحت مدير حديقة الحيوان فى الإسكندرية الدكتورة نبيلة وليم، أن الحديقة استقبلت 8 آلاف زائر فى ثانى أيام العيد مشيرة إلى أن تذكرة الدخول 5 جنيهات.

وعالميا، أوردت صحيفة (المصرى اليوم) أن مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، حثت الصين وغيرها من اقتصادات دول مجموعة العشرين على تسريع تخفيف أعباء الديون عن عدد متزايد من الدول المثقلة بالديون، وحذرت من أن عـدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب فى "دوام هبوط مدمرة"، ومن أن بكين ستكون أول من يخسر بشكل كبير إذا تحولت مشكلات الديون الحالية إلى أزمة كاملة.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين غربيين بدؤوا تصعيد انتقاداتهم لعملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين، بعد نحو عامين من الوتيرة البطيئة جدا التى تسير بها، ويرجع السبب فيها - لحد كبير - إلى تباطؤ الصين، أكبر دائن سيادى فى العالم، ودائنى القطاع الخاص.