طقس رابع أيام العيد.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبا ليلا على جميع الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، لافتة إلى وجود نشاط لـ الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم

وتتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، كشفت الأرصاد أنها ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 25

وادى النطرون 33 24

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 23

مطروح 30 24

السلوم 30 24

سيوة 30 24

بورسعيد 31 25

دمياط 30 24

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 24

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 37 25

نخل 33 20

نويبع 36 26

طابا 35 24

كاترين 32 18

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 27

الفيوم 34 24

بنى سويف 35 25

المنيا 36 25

أسيوط 37 26

سوهاج 37 26

قنا 38 27

الأقصر 40 28

أسوان 40 28

إدفو 41 29

أبوسمبل 41 28

الوادى الجديد 38 27

حلايب 33 28

شلاتين 36 27