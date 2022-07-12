كيف ستكون درجات الحرارة ونسبة الرطوبة خلال 6 أيام؟ (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد إلى أن طقس هذه الأيام سيكون حارا رطبا نهارا، على القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا وشمال الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، فيما سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما سيكون ليلا معتدل الحرارة رطبا على الأنحاء كافة.

وكشفت الأرصاد أن هناك شبورة مائية صباحا خلال هذه الفترة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة على الأنحاء كافة.

طقس اليوم الثلاثاء

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد،معتدل الحرارة رطب ليلا على الأنحاء كافة.

ولفتت الأرصاد إلى ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين الى ثلاث درجات مئوية.. وتنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بإرتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

نسبة الرطوبة اليوم

بينما تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .