الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لـ المصطافين على البحر المتوسط

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تسود أجواء حارة ورطبة علي شمال البلاد شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد وسيناء نهارا معتدل رطب ليلا.

المصيف

وأكدت الأرصاد على وجود نشاط لـ الرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع الامواج هناك، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج علي خليج السويس وعلى المدن الساحلية المطلة علي الساحل الغربي للبحر المتوسط.

وأشارت إلى أن هذه الرياح تعمل على نشاط الأمواج من جهة، كما تعمل على تحسن حالة الجو من ناحية أخرى، مشددة على أهمية توخى كل درجات الحيطة والحذر خلال فترة الاستجمام فى مياه البحر المتوسط.

طقس الثلاثاء

أكدت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح الشمالية وتحسن فى الإحساس بحرارة الطقس على السواحل الشمالية.

وبحسب بيان للهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، تنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط، وهو ما يعطى شعور أفضل بحالة الطقس خصوصا على المدن الساحلية، كما تعمل على رفع الأمواج لتصل إلى 2 متر على الشواطئ خلال الثلاث أيام المقبلة، ليكون ذروة ارتفاع الأمواج يوم الأربعاء المقبل.

وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد لتعطى تحسن نسبى فى الإحساس بحرارة الطقس، لا سيما فى فترات الليل.