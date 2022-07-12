4 صفات تجعلك من أولياء الله الصالحين.. احرص عليها

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن من علامات الإيمان: "الصبر لحكم الله.. الرضا بقدر الله.. الإخلاص فى التوكل على الله.. الاستسلام الكامل لله".

حكم صلاة الرجال إلى جانب النساء فى الأعياد

أجاب المركز العالمى للفتوى الإلكترونية، على تساؤل جواز صلاة الرجال إلى جوار النساء فى صلاة العيد.

وقال المركز فى بيانه:

"الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وعلىٰ آله وصحبه ومن والاه، وبعد فإن ذهاب الرجال والنساء إلى مصلى العيد أمر مستحب؛ لما أخرجه البخارى ومسلم عن أم عطية رضى الله عنها قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن فى الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: "لتلبسها أختها من جلبابها".

وحرص الرجال والنساء والأطفال على الخروج لصلاة العيد أمر محمود؛ لما فيه من اجتماع على الخير، وإظهار للفرح بإتمام عبادة الله عز وجل.

لكن، إذا أقيمت صلاة العيد فينبغى الفصل بين الرجال والنساء، فيصلى الرجال فى الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء، فلا تقف المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله فى الصلاة اتباعا لسنة سيدنا رسول الله ﷺ؛ فعن أبى مالك الأشعرى قال: ألا أحدثكم بصلاة النبى ﷺ قال: "فأقام الصلاة، وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم فذكر صلاته"، ثم قال: "هكذا صلاة قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: صلاة أمتى".

حكم صلاة الرجال إلى جانب النساء فى الأعياد

وعن أنس بن مالك، أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصل لكم" قال أنس: فقمت إلى حصير لنا، قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله ﷺ، وصففت واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين، ثم انصرف.

فمن محاسن الشريعة الإسلامية أنها تصون المجتمع، وتسد أبواب الفتنة، وتقمع داعى الهوى، وتحافظ على الرجال والنساء معا، وتمنع كل ما من شأنه أن يخدش الحياء أو يتنافى مع الذوق العام، كما أن فى هذا التنظيم والترتيب تعظيما لجناب العبادة، واحتراما للوقوف بين يدى الله تعالى.

وقد أكد سيدنا النبى ﷺ هذه المعانى، وربى عليها صحابته وأمته، فعن أم سلمة رضى الله عنها، قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا سلم -أى من الصلاة- مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك؛ كيما ينفذ النساء قبل الرجال".

وخروجا من هذا الخلاف، وحرصا على صحة الصلاة بالإجماع، ومراعاة للآداب العامة التى دلت عليها الشريعة، وحثت عليها الفطرة، ووافقها العرف، فإننا ننصح بالتزام تعاليم الشرع بترتيب الصفوف، ووقوف كل فى مكانه المحدد له شرعا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والله تعالى أعلى وأعلم.