بـ300 جنيه فقط.. زراعة منظم لضربات القلب ثنائى الحجرات لمسنة بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وتم تركيب منظم لضربات القلب للمريضة من قبل، ولكن استهلكت بطارية المنظم فقام فريق أطباء القسطرة بوحدة قسطرة القلب بمستشفى طيبة التخصصى بتركيب منظم جديد لها. تركيب الجهاز تم تحت مظلة التأمين الصحى الشامل وتكلفة قدرها 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة. جهاز منظم ضربات القلب Pacemaker هو جهاز صغير يتم زرعه فى صدر المريض، وظيفته هى استخدام نبضات كهربائية منخفضة الطاقة لمحاكاة الإشارات الكهربائية للقلب.

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