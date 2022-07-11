البابا تواضروس يطيب جسد القديس الأنبا بيشوى (صور)

جدة - نرمين السيد - وتم إخراج الأنبوبة التى تحوى الجسد من المقصورة الخاصة به، وتم تجهيز الحنوط والأطياب بيد قداسة البابا، ودهن قداسته بمشاركة الآباء الأساقفة أنبوبة جسد القديس الملقب بالرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح. والقديس الأنبا بيشوى، هو من آباء الرهبنة فى القرن الرابع الميلادى، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد بوفاته يوم 15 يوليو من كل عام.

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