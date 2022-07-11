الزراعة: أكثر من 100 ألف زائر لحديقة الحيوان بالجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 10:25 مساءً - واصلت الأجهزة الخدمية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خدماتها، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.

واستقبلت كافة الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة، بالمحافظات المختلفة، روادها من المواطنين ، وعلى رأسها حدائق الحيوان الأورمان والاسماك، منذ الساعات الاولى لصباح أول أيام عيد الأضحى حتى اليوم، باعتبارها متنفسا طبيعيا للمواطنين لقضاء عطلة العيد، حيث تم تقديم كافة الخدمات والوسائل الترفيهية لهم، وتوفير كافة سبل الراحة للزائرين، حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين لحديقة الحيوان بالجيزة خلال الايام الثلاثة الاولى ، اكثر من ١٠٠ الف زائر.

وفي سياق متصل واصلت غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي، التواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لرصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الازالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.

كما تواصل معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس العمل خلال إجازة العيد لفحص السلع والأغذية للسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.