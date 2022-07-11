وأضاف قاسم، أن إجمالى عدد الأسواق الرسمية بلغ 618 سوقا، فيما تم تطوير 133 سوقا، وجارى تطوير 105 أسواق، بينما يبلغ إجمالى عدد الأسواق العشوائية 1753 سوقا، تم تطوير109 أسواق بالمدن، وجارى تطوير 37 سوقا بالمدن، بالإضافة إلى تنفيذ 196 سوقا جديدا بالقرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.
وبشأن تطوير وتنظيم المواقف والساحات قال خالد قاسم، فى تصريحات له، إن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتشديد الرقابة على منظومة مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار والمركبات وتكثيف الحملات لإزالة المخالفات، والحد من الظواهر السلبية والتصدى لظاهرة المواقف العشوائية، وشملت أعمال التطوير استخدام نظام الكاميرات والميكنة والكروت الممغنطة، وتركيب كشافات ليد للإنارة، وإنشاء بوابات حديدية وإلكترونية، وإنشاء تندات وأسوار، ورفع كفاءة مبان وباكيات، وإعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة، وأعمال أسفلت ورصف، بالإضافة إلى إنشاء وصيانة دورات مياه ومرافق.
وأشار إلى إن إجمالى عدد المواقف الرسمية بالمدن بلغ 739 موقفا، تم تطوير 105 مواقف، وإحلال وتجديد 26 موقفا، وإنشاء 23 موقفا جديدا، فيما بلغ اجمالى عدد المواقف العشوائية بالمدن 455 موقفا عشوائيا.
وأوضح أنه تم إزالة 13 موقفا عشوائيا وتقنين 26 موقفا عشوائيا، مشيرا إلى إجمالى عدد ساحات الانتظار بالمدن 3944 ساحة، تم إزالة 4 ساحات عشوائية، وإضافة 422 ساحة جديدة مخططة، فيما تم تطوير 16 ساحة، وإحلال وتجديد 39ساحة، وجارى تنفيذ 152 موقفا جديدا بعدد 152 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. التنمية المحلية: تنفيذ 196 سوقا جديدا بقرى المبادرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.