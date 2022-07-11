حياة كريمة.. التنمية المحلية: تنفيذ 196 سوقا جديدا بقرى المبادرة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة بذلت المزيد من الجهود فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.





وأضاف قاسم، أن إجمالى عدد الأسواق الرسمية بلغ 618 سوقا، فيما تم تطوير 133 سوقا، وجارى تطوير 105 أسواق، بينما يبلغ إجمالى عدد الأسواق العشوائية 1753 سوقا، تم تطوير109 أسواق بالمدن، وجارى تطوير 37 سوقا بالمدن، بالإضافة إلى تنفيذ 196 سوقا جديدا بالقرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وبشأن تطوير وتنظيم المواقف والساحات قال خالد قاسم، فى تصريحات له، إن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتشديد الرقابة على منظومة مواقف السرفيس والأجرة وساحات الانتظار والمركبات وتكثيف الحملات لإزالة المخالفات، والحد من الظواهر السلبية والتصدى لظاهرة المواقف العشوائية، وشملت أعمال التطوير استخدام نظام الكاميرات والميكنة والكروت الممغنطة، وتركيب كشافات ليد للإنارة، وإنشاء بوابات حديدية وإلكترونية، وإنشاء تندات وأسوار، ورفع كفاءة مبان وباكيات، وإعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة، وأعمال أسفلت ورصف، بالإضافة إلى إنشاء وصيانة دورات مياه ومرافق.

وأشار إلى إن إجمالى عدد المواقف الرسمية بالمدن بلغ 739 موقفا، تم تطوير 105 مواقف، وإحلال وتجديد 26 موقفا، وإنشاء 23 موقفا جديدا، فيما بلغ اجمالى عدد المواقف العشوائية بالمدن 455 موقفا عشوائيا.

وأوضح أنه تم إزالة 13 موقفا عشوائيا وتقنين 26 موقفا عشوائيا، مشيرا إلى إجمالى عدد ساحات الانتظار بالمدن 3944 ساحة، تم إزالة 4 ساحات عشوائية، وإضافة 422 ساحة جديدة مخططة، فيما تم تطوير 16 ساحة، وإحلال وتجديد 39ساحة، وجارى تنفيذ 152 موقفا جديدا بعدد 152 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.