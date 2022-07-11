مراكز الشباب بالأقصر تواصل استقبال الأهالى للاحتفال بالعيد

جدة - نرمين السيد - واصلت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، اليوم الاثنين، تنفيذ فعاليات مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" تنفيذاً لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.





وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أن الاحتفال يستمر طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تم تكثيف أنشطة مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وتشكيل غرف عمليات وطوارئ مرتبطة بالوزارة والإدارات لمتابعة تنفيذ الفعالية خلال إجازة العيد بالمراكز، ورفع درجة الاستعداد لاستقبال المواطنين من جميع الفئات العمرية. وأوضح أن مراكز الشباب هى المتنفس للمجتمع، وتتضمن العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة والمسابقات الثقافية والرياضية، كما تشمل أيضا فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز، وأشار إلى أن كافة إمكانيات مراكز الشباب متاحة بالمحافظة، مع التأكيد على مشاركة "قادرون باختلاف" فى جميع الأنشطة.

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