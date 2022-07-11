كفر الشيخ.. استقبال 395 أضحية فى ثالث أيام عيد الأضحى بـ16 مجزرا

جدة - نرمين السيد - شهد 16 مجزرا بالمدن والقرى بمحافظة كفر الشيخ، توافد الأهالى والجمعيات لذبح الأضاحى مجانا، وتقديم الخدمات البيطرية، والكشف الظاهرى على الماشية، والكشف على اللحوم بعد الذبح، بتوجيهات جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لليوم الثالث على التوالى، بإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى.





وقال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية فى المجازر ونقاط الذبح، موجها الشكر لكل المسؤولين بالمجازر ونقاط الذبح لتقديمهم الخدمات للمواطنين وأعضاء الجمعيات المتعددة، مثنيا على الأهالى الذين توجهوا للمجازر لذبح الأضاحى مجانا، والاستفادة من الخدمات البيطرية المقدمة بالمجازر. وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المجازر ونقاط الذبح استقبلت فى اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، 395 رأس ماشية، وما زال العمل مستمر فى جميع المجازر. وأشار إلى أنه يتم الكشف على الأضاحى قبل وبعد الذبح للتأكد من توافر جميع الشروط الصحية للاستهلاك الآدمى.

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