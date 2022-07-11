الزراعة: المجازر الحكومية تستقبل 19 ألف رأس من الأضاحي خلال أيام العيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 08:23 مساءً - واصلت الأجهزة الخدمية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خدماتها، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.

وأشارت الوزارة، بحسب بيان، مساء اليوم، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إلى أن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، استقبلت على مدار أيام العيد، حوالي ١٩٦٢٣ رأس من الأضاحي المختلفة: البقري، الجاموسي، الجمال، الأغنام، والماعز.

واستقبلت المجازر خلال اليوم الأول من العيد حوالي ٦٥١٤ أضحية، وفي اليوم الثاني حوالي ٧٨١٢ أضحية، وخلال اليوم الثالث حوالي ٥٢٩٧ أضحية.

وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم خدمات الذبح للمواطنين بالمجان، والتيسير عليهم، خلال أيام العيد الثلاثة، تحت إشراف بيطري متكامل، وذلك للحد من ظاهرة الذبح بالشوارع، والحفاظ على البيئة.

وفي سياق متصل واصلت غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضي، التواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الازالة الفورية لأي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد.

كما تواصل معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البني في البطاطس العمل خلال إجازة العيد لفحص السلع والأغذية للسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الإستراتيجية.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلنت استقبال شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن ١٥٥٠٠ و١٩٥٦١ وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠، على مدار الساعة.