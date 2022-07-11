حياة كريمة.. محافظ الغربية يتابع توزيع اللحوم بقرى المبادرة

جدة - نرمين السيد - وتلقى رحمى، تقريرا مفصلا عن نقل الأضاحى من مزارع الإنتاج فى الريف الأوروبى إلى الغربية منذ عصر الجمعة الماضية وذبحها من بعد صلاة العيد واستمرار ذبحها وتوزيعها على المستحقين فى منازلهم فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحتى انتهاء عيد الأضحى المبارك، حيث تم التوزيع فى قرى "حنون بمركز زفتى، كفر الدوار وكفر سالم بمركز بسيون" إلى جانب قرى كفر الزيات "كفر المحروق، عزبة عزيز عزت، الشوربجى، أبو كريمة، الهلاوى، أبيار، كفور بلشاى، كفر القصار، كفر العرب وبنوفر".

وأكد محافظ الغربية، أن توزيع اللحوم على الفئات الأكثر احتياجا يعمل على إدخال السعادة والبهجة لقلوبهم، مشيدا بمساهمة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فى تحسين مستوى معيشة المواطنين خصوصا فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.