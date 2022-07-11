حديقة الحيوان تستقبل أكثر من 100 ألف زائر خلال الـ3 أيام الأولى للعيد

جدة - نرمين السيد - استقبلت الحدائق والمنتزهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالمحافظات المختلفة، روادها من المواطنين، وعلى رأسها حدائق الحيوان الأورمان والأسماك، منذ الساعات الاولى لصباح أول أيام عيد الأضحى حتى اليوم، باعتبارها متنفسا طبيعيا للمواطنين لقضاء عطلة العيد.





وتم تقديم الخدمات والوسائل الترفيهية لهم، وتوفير جميع سبل الراحة للزائرين، وبلغ إجمالى عدد الزائرين لحديقة الحيوان بالجيزة خلال الأيام الثلاثة الأولى، أكثر من 100 ألف زائر. وفى سياق متصل واصلت غرفة العمليات المركزية لحماية الأراضى، التواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لرصد أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى فى الإزالة الفورية لأى حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفى المهد. كما تواصل معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البنى فى البطاطس العمل خلال إجازة العيد لفحص السلع والأغذية للسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعى فى الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستيراتيجية.

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