الزراعة: المجازر الحكومية استقبلت 19623 رأسا من الأضاحى حتى الآن

وأشارت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، إلى أن المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية، استقبلت على مدار أيام عيد الأضحى الثلاثة، حوالى 19623 رأسا من الأضاحى المختلفة: البقرى، الجاموسى، الجمال، الأغنام، والماعز، واستقبلت المجازر خلال اليوم الأول من العيد حوالى 6514 أضحية، وفى اليوم الثانى حوالى 7812 أضحية، وخلال اليوم الثالث حوالى 5297 أضحية.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تقديم خدمات الذبح للمواطنين بالمجان، والتيسير عليهم، خلال أيام العيد الثلاثة، تحت إشراف بيطرى متكامل، وذلك للحد من ظاهرة الذبح بالشوارع، والحفاظ على البيئة.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت استقبال شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن 15500 و19561 وعلى تطبيق الواتس آب على رقم 01111866710، على مدار الساعة.
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