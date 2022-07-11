جدة - نرمين السيد - شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الإثنين، عبور 68 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات صافية قدرها 4،6 مليون طن، وعبر اليخت السياحى AVIVA المصنف كأحد أغلى اليخوت السياحية فى العالم، ضمن قافلة الجنوب.





يبلغ الطول الكلى لليخت السياحى AVIVA الذى يرفع علم بريطانيا 98،4 متر، وعرضه 17 متر، فيما تبلغ حمولته 5000 طن. يقوم بأعمال التوكيل الملاحى Gulf Egypt، ويعبر اليخت السياحى AVIVA لقناة السويس بعد زيارة سياحية استغرقت 24 ساعة لمنتجع الجونة بمدينة الغردقة، قادمًا من تايلاند. ويمتلك اليخت واحد من أشهر الأثرياء فى العالم وهو رجل الأعمال الشهير لويس جوزيف تشارلز، مالك نادى توتنهام الإنجليزى. وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الهيئة وفى ضوء حرص الهيئة على تشجيع عبور السفن واليخوت السياحية والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس القبطان شادى الصياد لتقديم درع الهيئة إلى قبطان اليخت كابتن Vasilis. من جانبه، أبدى الكابتن Vasilis قبطان اليخت امتنانه لما لمسه خلال رحلته عبر القناة من تسهيلات للعبور، مشيدا بتعاون مرشدى الهيئة وامتلاكهم المعرفة التامة بكيفية العبور الآمن عبر القناة. وأشار قبطان اليخت، إلى أن هذه هى الرحلة الخامسة له عبر قناة السويس والثانية له كقبطان لليخت، ولاحظ مؤخرا قيام قناة السويس بمشروع تطوير فى القطاع الجنوبى وهو الأمر الذى سيسمح بزيادة عامل الأمان الملاحى.

يذكر أن قناة السويس تولى اهتماما كبيرا بتشجيع سياحة السفن واليخوت السياحية بمنطقة القناة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك عبر تقديم حوافز، فضلا عن المزايا التنافسية التى تقدمها الهيئة لتشجيع سياحة اليخوت بامتلاكها ثلاثة مراكز لاستقبال ورسو اليخوت السياحية بمدن القناة الثلاثة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة السويس تشهد مرور أحد أغلى اليخوت السياحية فى العالم (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.