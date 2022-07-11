جدة - نرمين السيد - وسيتم التوزيع يوم الجمعة، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ومن المقرر أن تنشر الوزارة تباعًا بيان التوزيع بباقى المحافظات.
يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال إن مديريات الأوقاف حققت 22 مليون جنيه زيادة فى صكوك الأضاحى بنسبة زيادة تقدر بنحو 20٪ عن العام الماضى لتصل إلى نحو 130 مليون جنيه بخلاف مبيعات الصكوك بالبنوك وفورى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجمعة.. الأوقاف تبدأ توزيع 90 طن لحوم أضاحى فى 3 محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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