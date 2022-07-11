الجمعة.. الأوقاف تبدأ توزيع 90 طن لحوم أضاحى فى 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - وسيتم التوزيع يوم الجمعة، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، ومن المقرر أن تنشر الوزارة تباعًا بيان التوزيع بباقى المحافظات.

يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال إن مديريات الأوقاف حققت 22 مليون جنيه زيادة فى صكوك الأضاحى بنسبة زيادة تقدر بنحو 20٪ عن العام الماضى لتصل إلى نحو 130 مليون جنيه بخلاف مبيعات الصكوك بالبنوك وفورى.