نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هِنا” التقديم الالكتروني للصف الاول الثانوي 2023 tansiksec.emis.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على طريقة التقديم الالكتروني للصف الاول الثانوي 2023، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إمكانية التقديم لطلاب الشهادة الإعدادية على الصف الأول الثانوي، وهذا سواء كان التقديم على الثانوية العامة أو الثانوية الفنية (تجاري، زراعي، صنايع، إلخ)، وزاد البحث بين طلاب الاعدادية عنها، وسنتعرف معكم في هذا المقال على رابط التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي وهذا عبر بوابة التنسيق، وما هو آخر يوم للتقديم، فتابعوا قراءة المقال حتى النهاية، حيث سنشرح لكم تفاصيل في غاية الأهمية، كما وسنتعرف معم على الأوراق المطلوبة.

التنسيق الالكتروني للصف الاول الثانوي

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية التي وزيرها الدكتور طارق شوقي منذ أيام عن فتح باب التسجيل في الصف الأول الثانوي بشكل إلكتروني، وهذا في إطار ميكنة المعاملات الإلكترونية في مصر وفقا لرؤية 2030، فتابعوا معنا التفاصيل.

حيث بدأ التسجيل إلكترونيا من بداية شهر يوليو الجاري، وستستمر عمليات تقديم الطلاب للصف اولى ثانوي للعام الدراسي 2022-2023 حتى يوم 31 يوليو 2022 وهذا عبر موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالثانوية، ولهذا ننوه بأنه يجب عليكم مسارعة التسجيل، وأن تنبهوا على جميع زمائلكم بالتسجيل، وهذا حتى لا يواجهوا أية مشاكل بسبب عدم تسجيلهم الإلكتروني، فتابعوا معي.

كما تابعنا معكم رابط التقديم على رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023.

رابط التقديم الالكتروني للصف الاول الثانوي 2023

وسندخل معكم في صلب الموضوع مباشرة، حيث يمكنك عمل التسجيل عبر متابعة الخطوات الموجودة بالأسفل، وننصحك بعمل التقديم عبر جهاز كمبيوتر وليس عبر الموبايل وهذا لتجنب أي مشكلة قد تواجهك وليكون الشرح واضحا لك بشكل أكبر، فتابع خطوات التقديم:

اذهب إلى موقع تنسيق المدارس الثانوية العام 2023 التابع للوزارة tansiksec.emis.gov.eg.

ثم اضغط على التسجيل بحساب الوزارة.

اكتب البريد الإلكتروني الخاص بالطالب وكلمة المرور، والذي سنشرح لكم كيفية عمله في موقع ثقفني.

وذلك بعدها تضغط على زر الدخول.

ستظهر إلى صفحة فيها بيانات الطالب، بعدها اضغط على الدخول الى التنسيق.

اضغط على التالي.

سيظهر لك الحدود الدنيا الخاصة تسجيل الطلبة بالصف الأولى الثانوى بمختلف الفروع في المحافظة الخاصة بك.

اضغط على املأ الرغبات.

قم بتعبئة الرغبات الخاصة بك كما هو موضح في الفيديو بالأعلى، مع العلم أن الحج الأقصى لعدد الرغبات داخل نوع التعليم الواحد هو 3.

اضغط على مراجعة الرغبات وحفظها.

بعد المراجعة اضغط على السابق أو الحفظ.

الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الاول الثانوي الجديد لعام 2023

وأما بالنسبة للأوراق المطلوبة، والتي يبحث عنها الجميع في مصر بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية وأولياء الأمور، حيث سيحتاجها الطالب في عملية التقديم داخل المدرسة بعد ظهور نتيجة التنسيق، وهي كالتالي: