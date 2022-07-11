جدة - نرمين السيد - حيث شهدت الحديقة أجواء سعيدة، بين الأسر المتواجدة احتفالا بعيد الأضحى المبارك فى ثالث أيام العيد. الحديقة الدولية هى حديقة عامة فى شارع عباس العقاد بمدينة نصر، سميت بالدولية لأن لكل دولة جزء من الحديقة، حيث يوجد فيها قسم خاص لدولة الإمارات، وآخر للسعودية والبحرين، وآخر لليابان، ولجميع الدول العربية أو الأجنبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحديقة الدولية تفتح أبوابها لاستقبال الزوار فى ثالث أيام العيد.. (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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