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جدة - نرمين السيد - كما شنت حملات نظافة وتجريد وكنس آلى شملت، شارع الزعيم محمد أنور السادات "ترسا سابقا"، شارع العروبة بنطاق حى الطالبية، شارع خاتم المرسلين، شارع الهرم بنطاق حى العمرانية، شوارع "الدقى – السودان – النيل السياحى – المساحة – ميدان المساحة"، بنطاق حى الدقى، وشارع العلمين بنطاق حى العجوزة.
وشملت الأعمال أيضَا صيانة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى بشارع الهرم بنطاق حى العمرانية، واستبدال النخيل الميت بشارع التحرير بنطاق حى الدقى.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، لـ شفيق جلال – رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بشأن رفع كفاءة النظافة والحدائق بنطاق أحياء مدينة الجيزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى ثالث أيام العيد.. رفع 5152 طن مخلفات من أحياء الجيزة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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