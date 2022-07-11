صحة الشرقية: تقديم الخدمة العلاجية لأكثر من 15 ألف مريض خلال العيد حتى الآن

جدة - نرمين السيد - فى إطار توجيهات وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية.





قامت الفرق الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وعددهم ٢٥ مستشفى، و ٤٨٦ مركز ووحدة، بتقديم الخدمات الطبية العلاجية لأكثر من ١٥ ألف مواطن، خلال ٣ أيام، أثناء وقفة وأول وثان أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم إستقبال ١٣٧٦٨ مريض ومصاب بأقسام الإستقبال والطوارئ، وتم توقيع الكشف الطبى عليهم، وإجراء الفحوصات المعملية والأشعات اللازمة لهم، وصرف العلاج اللازم، مع إجراء العمليات الجراحية للحالات التى تستدعى ذلك، وحجز المرضى بالأقسام الداخلية وفقاً للتشخيص الطبى لكل حالة، كما تم إجراء ٩٥ عملية جراحية ما بين ذات مهارة وكبرى ومتوسطة وصغرى، وتقديم الخدمة لعدد ٢٤٦ مريض بالعنايات المركزة بالمستشفيات، وإجراء الغسيل الكلوى لعدد ٢٦٦٣ مريض كلى، كما تم توقيع الكشف الطبى على ٤١٧ مريض بالعيادات الخارجية فى التخصصات الطبية المختلفة، وتقديم الخدمة الطبية لعدد ٢٧٠ طفل مبتسر بأقسام الحضانات. وأكد "مسعود" على إستمرار العمل على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، والمصابين، بجانب العمل على تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مقدماً الشكر للجهاز الإشرافى بالإدارة العامة للطب الوقائى والطب العلاجى، ومديرى الإدارات الفنية والصحية المستشفيات، وجميع الفرق الطبية والخدمات المعاونة والمشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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