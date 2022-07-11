محافظ الإسكندرية يوجه برفع وإزالة المخلفات حفاظًا على الصحة العامة

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، بزيادة معدلات رفع المخلفات والقمامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بشكل دورى وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين أثناء فترة بيع الأضاحى وذبحها والتخلص الآمن من مخلفاتها، وذلك بالتنسيق مع شركة نهضة مصر وجميع الجهات المعنية.





وأكدت محافظة الإسكندرية -فى بيان اليوم الاثنين- أن جميع الأحياء والأجهزة التنفيذية التزمت بتعليمات التعامل الآمن بشأن الأضاحى ومخلفاتها خلال أيام عيد الأضحى، وتكثيف حملات النظافة لمواقع الذبح ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، واتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح، وتحرير محاضر بيئية للمخالفين.

وفى سياق متصل، شدد محمد الشريف، على تكثيف أعمال الرصد الميدانى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لتصدى لأى محاولات للبناء المخالف وإزالتها فى المهد، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين.

وتابع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية أعمال الرصد الميدانى على مدار 24 ساعة لوقف مخالفات البناء فى المهد.

ووجه محافظ الإسكندرية، على التعامل بكل حزم مع أى محاولات من المواطنين استغلال إجازة العيد فى القيام بتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك وأراضى الدولة أو البناء المخالف.

وفى هذا الصدد، رصدت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزة أول، أعمال بناء مخالف، حيث تم رصد شدة خشبيه مخالفة بعزبة فرعون بدائرة الحى.

وعلى الفور توجهت الأجهزة التنفيذية بالحى من إدارة إشغال الطريق ووحدة الإزالة، وتم فك الشدة الخشبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.