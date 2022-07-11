وزير التنمية المحلية: استمرار الحملات المكبرة لرصد وإزالة التعديات (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، استمرار الحملات المكبرة لرصد وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة على مستوى الجمهورية.





وبحسب بيان للوزارة، على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، شدد الوزير، على الأجهزة التنفيذية بشن حملات مفاجئة لرصد أى مخالفات بناء وتعديات على الأراضى الزراعى وأملاك الدولة من خلال وحدة المتغيرات المكانية فى كل محافظة والتى تختص برصد أى تعديات على مدار الساعة، خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية. وتابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية، جهود محافظات كفر الشيخ وأسوان والجيزة وبورسعيد وأسيوط لإزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

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