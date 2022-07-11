الإرشاد الزراعى يقر توصيات ورشة عمل «تحديات الأمن الغذائى»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع الإرشاد الزراعى، التوصيات التى أقرها المشاركون فى ورشة العمل التدريبية حول "تحديات الأمن الغذائى"، والتى تم تنظيمها بالتعاون مع المركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى "CARDNE"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.





وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، إن المشاركين فى ورشة العمل التدريبية، والتى استمرت فعالياتها لمدة ثلاثة أيام، أقروا عددا من التوصيات المهمة فى مجال الأمن الغذائى والتحديات التى تواجهه فى المنطقة، وذلك بحضور الدكتور موفق سرحان المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنى.

وأضاف أن المشاركين أكدوا ضرورة تكثيف عمليات مراقبة الأسواق، وضبط أسعار المدخلات والمخرجات للمنتج، فضلا عن رفع كفاءة المشروعات الحكومية، وتكثيف العمل على استنباط سلالات جديدة محسنة وراثيا تتماشى مع الظروف الحالية والمستقبلية للبلاد، وكذلك التوسع فى الزراعة التعاقدية، وعودة الدورة الزراعية بحيث تكون إلزامية للمزارعين.

وأوضح عزوز، أن التوصيات شملت أيضا أهمية تكثيف دور الإرشاد الزراعى فى الأمور الخاصة بالأمن الغذائى بحيث يتم إعداد استراتيجية لتطوير ممارسات الاستهلاك مع وجود آلية محددة للتعامل مع الفقد والهدر، وكذلك التوعية بأهمية التوسع فى الميكنة الزراعية وتدريب المزارعين عليها، والتوسع فى الزراعات التجميعية للحد من تفتت الحيازات، بالإضافة إلى إقامة مصانع للتصنيع الغذائى لتحقيق القيمة المضافة للمنتج الزراعى، والحد من الفاقد.

وشدد المشاركون فى ورشة العمل على ضرورة التوسع فى إنتاج تقاوى الخضر المحلية للحد من عمليات الاستيراد من الخارج، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى لدى الجمعيات الزراعية من تقاوى ومبيدات، فضلا عن التوسع فى تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بعمليات مكافحة الأمراض والآفات التى تصيب المحاصيل الاستراتيجية وتهدد الأمن الغذائى، فضلا عن التوسع فى البرامج التدريبية للمهندسين الزراعيين، وذلك فى ضوء التغيرات والتحديات للأمن الغذائى والتغيرات المناخية.

وشملت توصيات ورشة العمل أيضا ضرورة تعميق دور الجمعيات الزراعية بحيث تساهم بشكل أكبر فى تسويق المنتجات الزراعية، إضافة إلى التوسع فى استصلاح الأراضى الجديدة، وطرق الرى الحديث لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتى الأرض والمياه، وتكثيف التوعية ببرامج الرى الحديث، وترشيد استهلاك المياه، فضلا عن ترشيد استخدام الأسمدة مع إمكانية التوسع فى إنشاء مجمعات أسمدة آزوتية لتغطية جميع المحافظات.

ومن جهته، أكد المدير التنفيذى للمركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية أن هذه التوصيات سيتم نشرها وتعمييمها على كافة الدول الأعضاء بالمركز للعمل على تنفيذها.

وشارك فى ورشة العمل ممثلو عدد من معاهد مركز البحوث الزراعية: المحاصيل الحقلية، الاقتصاد الزراعى، المحاصيل السكرية، تكنولوجيا الأغذية، البساتين، الإنتاج الحيوانى، فضلا عن قطاعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، واستصلاح الأراضى، والخدمات الزراعية والمتابعة، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، وكذلك مديريتى الزراعة بالجيزة والقليوبية، والجمعيتين العامتين للائتمان الزراعى والإصلاح الزراعى.