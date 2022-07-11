الرقابة الإدارية: 11 يوليو يوم إفريقيا لمكافحة الفساد

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الرقابة الإدارية، أن مصر تسعى إلى تفعيل المبادرات مع المنظمات الدولية والأجهزة النظيرة العاملة فى مجال منع ومكافحة الفساد بالعالم، من أجل توحيد الرؤى وتنفيذ الاتفاقيات والاستراتيجيات لمحاصرة هذه الآفة بالقارة الإفريقية.





وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أنه اعترافا بالتقدم الذى تم إحرازه وإدراكا للحاجة إلى التفكير المستمر فى نهج القضاء على الفساد، اتخذ الاتحاد الإفريقى يوم 11 يوليو، يوما إفريقيا لمكافحة الفساد. سيتم هذا العام الاحتفال بالنسخة السادسة من اليوم الإفريقى لمكافحة الفساد تحت شعار "استراتيجيات وآليات الإدارة الشفافة لتبرعات جائحة كورونا"، وسيكون هذا اليوم بمثابة أساس لجميع المهتمين بمكافحة الفساد للتفكير والحوار حول الاستراتيجيات والآليات المتخذة بشأن الشفافية فى إدارة أموال جائحة كورونا. وشاركت مصر أشقائها بالقارة الإفريقية ما وصلت اليه فى مجال منع ومكافحة الفساد فساهمت فى إعداد استراتيجية اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية ودربت العديد من الكوادر العاملة بأجهزة مكافحة الفساد وإنفاذ القانون على آليات المنع والمكافحة والتوعية المجتمعية ضمن منحة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإفريقيا من خلال التدريب بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.

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