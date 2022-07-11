انتهاء تبطين 513 كيلومتر من الترع بتكلفة تتجاوز المليار جنيه ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، الانتهاء من تبطين 513.3 كم بتكلفة مليار و231 مليونا و413 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالى أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 844 ألف كم و600 متر بتكلفة مليارين و415 مليونا و384ألف جنيه ،تخدم 287 ألفا و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة.





جاء ذلك فى تصريح للمحافظ عقب استعراضه اليوم الإثنين، للتقرير الذى أعده المهندس نصر بركات وكيل وزارة الرى بالمحافظه بشأن مستجدات سر العمل والموقف التنفيذى للمشروع، والذى يتضمن نسب التنفيذ والأطوال، التى تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية، لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الرى.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال الجارى تنفيذها تقدر بأطوال 850 ألفا و600 متر كم تخدم زمام 278 ألفا و54 فداناً باعتمادات تقدر بـ 2 مليار و311 مليونا و384 ألف جنيه، فى حين يبلغ إجمالى أطوال الأعمال الجارى طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جينه، وذلك منذ بداية المشروع وحتى الأسبوع الأول من شهر يوليو 2022.