توافد الآلاف على شواطئ مصيف بلطيم فى ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت مدينة مصيف بلطيم، آلاف المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وجرى رفع درجة الاستعداد على مداخل المدينة لتسهيل دخول المصطافين وعدم حدوث أى تكدس على مداخل المدينة الثلاثة.





وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بتكثيف تواجد رجال الانقاذ على شواطئ المدينة على جميع الشواطئ من أول ضوء للشمس، حتى خروج جميع المصطافين من البحر، وعدم الاستهانة أو التهاون مع من يخالف التعليمات. وأضاف عطية، أنه وجه بتواجد معدات الانقاذ وجاهزيتها للتعامل مع أى طوارئ، وأنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف على تشغيل مستشفى النرجس والامل على مدار اليوم مع دعمهم بالأطباء والتمريض اللازم، ودعم المدينة بـ5 سيارات اسعاف وتوزيعهم على جميع الشواطئ للتدخل فى حالة حدوث أى طوارئ.

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