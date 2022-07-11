عاجل- الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان للهيئة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، تنشط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط، وهو ما يعطى شعور أفضل بحالة الطقس خصوصا على المدن الساحلية، كما تعمل على رفع الأمواج لتصل إلى 2 متر على الشواطئ خلال الثلاث أيام المقبلة، ليكون ذروة ارتفاع الأمواج يوم الأربعاء المقبل.
وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد لتعطى تحسن نسبى فى الإحساس بحرارة الطقس، لا سيما فى فترات الليل.
وأوضحت الهيئة، أن درجة الحرارة الآن فى القاهرة 32 درجة.
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