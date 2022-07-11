كفر الشيخ.. مركز بيلا يواصل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خلال العيد

جدة - نرمين السيد - شهد مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، استمرار رفع درجة الاستعداد والانعقاد لغرفة العمليات بمجلس مدينة بيلا على مدار اليوم لتلقى بلاغات المواطنين أولا بأول وإزالتها على الفور، لضمان سرعة الاستجابة مع التواجد الميدانى المستمر بالشوارع والميادين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال عطلة العيد، بتوجيهات من جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





ففى مدينة بيلا، واصل قسم النظافة بالمدينة، حملات نظافة موسعة، حيث تم تقسيم المدينة إلى قطاعات وتم رفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بجميع المناطق، وتفريغ الصناديق ورفع القمامة حولها، بجانب رى الحدائق والمنتزهات المنتشرة بالمدينة، بالإضافة إلى صيانة الإنارة العامة وإصلاح الكشافات المعطلة بعدد من شوارع المدينة، فضلا عن حملات لإزالة الإشغالات من الشوارع، وكذلك استمرار حملات مكافحة البعوض والحشرات الطائرة بشوارع المدينة من خلال وحدة الملاريا بالإدارة الصحية ببيلا.

وفى سياق متصل نفذت الوحدات المحلية، حملات مكثفة على شتى شوارع القرى الأم والتوابع، وسط تواجد رؤساء الوحدات المحلية وعمال النظافة، لإزالة المخلفات أولا بأول للحفاظ على صحة المواطنين، كما تم مراجعة أعمال الإنارة العامة، والتأكد من استمرار عملها بكفاءة وفاعلية.

كما تم المرور على مجزر الجرايدة لمتابعة توفير سبل الراحة للمواطنين خلال ذبح الأضاحى، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، والاهتمام بالنظافة ورفع كفاءة المجزر على أعلى مستوى، والتأكد من توافر طبيب بيطرى داخل المجزر لفحص الأضاحى قبل عملية الذبح.

تأتى الحملات تنفيذا لتوجيهات جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين فى جميع القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوافر جميع احتياجاتهم، وسرعة حل أى مشكلة تواجههم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.