الأمم المتحدة تتوقع وصول عدد سكان العالم لـ8 مليارات شخص بنوفمبر المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 04:26 مساءً - كشفت إدارة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، عن توقعاتها اليوم الاثنين بأن عدد سكان العالم يُفترض أن يصل إلى 8 مليارات نسمة فى 15 نوفمبر المقبل، متوقعةً أيضًا أن تحلّ الهند محل الصين وتصبح الدولة الأكثر تعدادًا للسكان عام 2023.

وأفادت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بأن عدد سكان العالم ينمو حاليًا بأبطأ وتيرة له منذ 1950، وقد يصل إلى نحو 8.5 مليارات نسمة عام 2030 و9.7 مليارات عام 2050، مع توقّع أن يبلغ ذروته مع نحو 10.4 مليار نسمة فى سنوات 2080 على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100، وفقا لما نقله موقع فوربس الشرق الأوسط.

وتم ملاحظة تراجع واضح فى معدّل الخصوبة فى دول عدة تُعتبر متطوّرة، وأشارت إلى أن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض فى العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها فى ثمانى دول هى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفلبين وتنزانيا.

ومن جهته أوضح أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، فى بيان "إنه فى حين يُتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة، علينا الاحتفاء بتنوّعنا والاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز فى مجال الصحة والذى مدّد فترة الحياة وخفّض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال".

وشهد الماضى القريب تغيرات هائلة فى معدلات الخصوبة وكذلك متوسط العمر، ففى أوائل السبعينيات، كان متوسط عدد الأطفال لكل امرأة هو 4.5 طفل، وبحلول عام 2015 انخفض إجمالى الخصوبة للعالم إلى أقل من 2.5 طفل لكل امرأة، وفى الوقت نفسه، ارتفع متوسط العمر على الصعيد العالمى، من 64.6 سنة فى أوائل التسعينات إلى 72.6 سنة فى 2019.

وفى جميع أنحاء العالم، انخفض عدد الوفيات بالنسبة لحجم السكان منذ الخمسينيات، وعلى مدى العقود العديدة التالية، تفترض توقعات الأمم المتحدة استمرار الانخفاض التدريجى فى معدلات الوفيات.

وبالإضافة إلى ذلك، يشهد العالم مستويات عالية من التحضر وتسارع الهجرة، وكان عام 2007 هو العام الذى شهد زيادة عدد سكان المناطق الحضرية عن عدد سكان المناطق الريفية، ومن المتوقع أن يعيش حوالى 66% من سكان العالم فى المدن بحلول عام 2050.